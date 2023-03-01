Снайперы ССО мастерски отработали по российским диверсантам под Бахмутом (видео)

Снайперы Сил специальных операций ВСУ уничтожили семерых россиян из диверсионно-разведывательной группы под Бахмутом. Еще трое диверсантов ранены.

Об этом сообщает пресс-служба ССО.

Отмечается, что во время ночной отработки боевых задач снайперами Сил специальных операций украинские воины зафиксировали передвижение диверсионно-разведывательной группы оккупантов.

Операторы ССО приняли решение нанести поражение российским оккупантам, пытавшимся незаметно проникнуть до украинских позиций.

Напомним, ранее в СБУ показали, как снайперы Центра спецопераций "А" устроили ночной отстрел россиян на востоке.

Читайте также: