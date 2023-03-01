Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Снайперы ССО мастерски отработали по российским диверсантам под Бахмутом (видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1330
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Снайперы ССО мастерски отработали по российским диверсантам под Бахмутом (видео)

Иллюстративное фото

Украинские снайперы ликвидировали десяток российских диверсантов под Бахмутом.

Снайперы Сил специальных операций ВСУ уничтожили семерых россиян из диверсионно-разведывательной группы под Бахмутом. Еще трое диверсантов ранены.

Об этом сообщает пресс-служба ССО.

Отмечается, что во время ночной отработки боевых задач снайперами Сил специальных операций украинские воины зафиксировали передвижение диверсионно-разведывательной группы оккупантов.

Операторы ССО приняли решение нанести поражение российским оккупантам, пытавшимся незаметно проникнуть до украинских позиций.

Напомним, ранее в СБУ показали, как снайперы Центра спецопераций "А" устроили ночной отстрел россиян на востоке.

Читайте также:

Военная и секретная элита ВСУ: украинские ССО празднуют свою шестую годовщину

Военная и секретная элита ВСУ: украинские ССО празднуют свою шестую годовщину

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1330
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация