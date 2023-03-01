Снайперы ССО мастерски отработали по российским диверсантам под Бахмутом (видео)

Украинские снайперы ликвидировали десяток российских диверсантов под Бахмутом.
Снайперы Сил специальных операций ВСУ уничтожили семерых россиян из диверсионно-разведывательной группы под Бахмутом. Еще трое диверсантов ранены.
Об этом сообщает пресс-служба ССО.
Отмечается, что во время ночной отработки боевых задач снайперами Сил специальных операций украинские воины зафиксировали передвижение диверсионно-разведывательной группы оккупантов.
Операторы ССО приняли решение нанести поражение российским оккупантам, пытавшимся незаметно проникнуть до украинских позиций.
Напомним, ранее в СБУ показали, как снайперы Центра спецопераций "А" устроили ночной отстрел россиян на востоке.
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