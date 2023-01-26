Снайперы и младшие офицеры: Норвегия будет учить украинских военных

Норвегия увеличит количество инструкторов, чтобы учить украинских младших офицеров, медиков и снайперов.

Об этом сообщил министр обороны страны Бьорн Арильд Грамм.

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По его словам, Норвегия уже участвует в программе тренировки украинских бойцов Interflex под руководством Великобритании. Кроме того, скандинавская страна оказывает финансовую поддержку и своих инструкторов для обучения EUMAM – новой миссии ЕС по подготовке украинских военных.

"Норвегия будет готовить украинских военных на медицинских специалистов, младших офицеров и снайперов. Это обучение быстро укрепит возможности украинских солдат и увеличит общее количество военных, которых могут обучать западные страны", – сказал министр обороны Норвегии.

Учения планируют начать весной, в течение 2023 пройдет несколько этапов. Первая сотня украинских военных прибудет этой весной. Они пробудут в Норвегии пять-шесть недель. Им на смену приедут новые украинские защитники.

"Украине нужно больше и лучше подготовленных солдат для борьбы с российскими оккупационными силами. Кроме того, им необходимо повысить свою компетентность в нескольких профессиональных областях. Важно, чтобы Норвегия внесла свой вклад в обучение и разделила бремя с нашими союзниками", — отметил Грам.

Он заверил, что норвежское правительство будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Как Норвегия помогает Украине

Ранее министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам заявил, что его страна готова передать Украине танки Leopard 2.

В начале этого года Норвегия доставила в Украину еще 10 тысяч артснарядов.

В июне 2022 года передала 22 гусеничные самоходные гаубицы М109 калибра 155 мм вместе со снаряжением, запчастями и боеприпасами.

В общем, по состоянию на декабрь 2022 года, Норвегия передала Украине: 4000 единиц противотанкового оружия M72, 1500 бронежилетов, 5000 шлемов, 15000 полевых пайков, 1000 защитных масок с фильтрами, 2000 сп. Также Норвегия предоставила Украине систему ПВО.

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