Снайпери і молодші офіцери: Норвегія навчатиме українських військових

Норвегія збільшить кількість інструкторів, щоб навчати українських молодших офіцерів, медиків та снайперів.

Про це повідомив міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам.

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За його словами, Норвегія вже бере участь у програмі тренування українських бійців Interflex під керівництвом Великої Британії. Крім того, скандинавська країна надає фінансову підтримку та своїх інструкторів для навчань EUMAM – нової місії ЄС з підготовки українських військових.

"Норвегія готуватиме українських військових на медичних спеціалістів, молодших офіцерів і снайперів. Це навчання швидко зміцнить можливості українських солдатів і збільшить загальну кількість військових, яких можуть навчати західні країни", – сказав міністр оборони Норвегії.

Навчання планують почати навесні, впродовж 2023 року пройде кілька етапів. Перша сотня українських військових прибудуть цієї весни. Вони пробудуть у Норвегії п'ять-шість тижнів. Їм на зміну приїдуть нові українські захисники.

"Україні потрібно більше та краще підготовлених солдатів для боротьби з російськими окупаційними силами. Крім того, їм необхідно підвищити свою компетентність у кількох професійних сферах. Важливо, щоб Норвегія внесла свій внесок у навчання та розділила тягар з нашими союзниками", – зазначив Грам.

Він запевнив, що норвезький уряд підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Як Норвегія допомагає Україні

Раніше міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам заявив, що його країна готова передати Україні танки Leopard 2.

На початку цього року Норвегія доправила до України ще 10 тисяч артснарядів.

У червні 2022 року передала 22 гусеничні самохідні гаубиці М109 калібру 155 мм разом зі спорядженням, запчастинами та боєприпасами.

Загалом, станом на грудень 2022 року, Норвегія передала Україні: 4000 одиниць протитанкової зброї M72, 1500 бронежилетів, 5000 шоломів, 15000 польових пайків, 1000 захисних масок з фільтрами, 2000 спальних мішків, 10000 спальних матів і деякий одяг. Також Норвегія надала Україні систему ППО.

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