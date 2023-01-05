Норвегія доправила до України ще 10 тисяч артснарядів

Міністр оборони Норвегії обіцяє підтримувати Україну у 2023 році та "до тих пір, поки це буде потрібно".

Норвегія доставила в Україну ще 10 тисяч артилерійських снарядів, які так необхідні українським воїнам на передовій.

Про це інформує Міноборони України.

Ці снаряди можна використовувати в кількох типах артилерії, включно з гацбицями M109, переданими Норвегією минулого року.

"Для безпеки Європи та Норвегії критично важливо, щоб Україні вдалося відбити безпідставний напад Росії. Для цього Україні потрібна міжнародна підтримка військовою технікою та навчанням. Норвегія зробила значні внески протягом 2022 року і продовжуватиме підтримувати Україну у 2023 році та до тих пір, поки це буде потрібно", – запевнив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Скільки допомоги Україні уже передала Норвегія

Зазначимо, що Норвегія вже у червні 2022 року передала 22 гусеничні самохідні гаубиці М109 калібру 155 мм разом зі спорядженням, запчастинами та боєприпасами.

Загалом у межах військової допомоги Норвегія передала Україні: 4000 одиниць протитанкової зброї M72, 1500 бронежилетів, 5000 шоломів, 15 тис. польових пайків, 1000 захисних масок з фільтрами, 2000 спальних мішків, 10 тис. спальних матів і деякий одяг. Також Норвегія надала Україні систему ППО.

Нагадаємо, що Франція передасть Україні БТРи Bastion і колісні танки AMX-10RC. А президент США Джо Байден розглядає можливість передавання Україні БМП Bradley.

Після рішення Франції надати Києву танки Німеччина пообіцяла нові постачання зброї до України.

Водночас, за інформацією видання Politico, Зеленський закликав Вашингтон постачати сучасні танки та літаки, але Байден залишився непохитним.

The Washington Post повідомила, що США відмовляються давати Україні танки Abrams через низку технічних характеристик.

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