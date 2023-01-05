Норвегия доставила в Украину еще 10 тысяч артснарядов

Министр обороны Норвегии обещает поддерживать Украину в 2023 году и "до тех пор, пока это потребуется".

Норвегия доставила в Украину еще 10 тысяч артиллерийских снарядов, которые так необходимы украинским воинам на передовой.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Эти снаряды можно использовать в нескольких типах артиллерии, включая гацбицы M109, переданные Норвегией в прошлом году.

"Для безопасности Европы и Норвегии критически важно, чтобы Украине удалось отразить безосновательное нападение России. Для этого Украине необходима международная поддержка военной техникой и обучением. Норвегия внесла значительные взносы в течение 2022 года и будет продолжать поддерживать Украину в 2023 году и до тех пор, пока это будет нужно", – заверил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Сколько помощи Украине передала Норвегия

Норвегия уже в июне 2022 года передала 22 гусеничные самоходные гаубицы М109 калибра 155 мм вместе со снаряжением, запчастями и боеприпасами.

Всего в рамках военной помощи Норвегия передала Украине: 4000 единиц противотанкового оружия M72, 1500 бронежилетов, 5000 шлемов, 15 тыс. полевых пайков, 1000 защитных масок с фильтрами, 2000 спальных мешков и 10 000 спальных мешков. Также Норвегия предоставила Украине систему ПВО.

Напомним, что Франция передаст Украине БТРы Bastion и колесные танки AMX-10RC. А президент США Джо Байден рассматривает возможность передачи Украине БМП Bradley.

После решения Франции предоставить Киеву танки, Германия пообещала новые поставки оружия в Украину.

В то же время, по информации издания Politico, Зеленский призвал Вашингтон поставлять современные танки и самолеты, но Байден остался непреклонен.

The Washington Post сообщила, что США отказываются давать Украине танки Abrams из-за ряда технических характеристик.

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