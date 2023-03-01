В Пентагоне заявляют, что Иран может изготовить материал для ядерной бомбы за 12 дней

Ранее, когда еще действовало Иранское ядерное соглашение, Тегерану исполнился бы один год.

В последние несколько лет Иран существенно развил собственные возможности для создания ядерной бомбы. Теперь стране для этого может потребоваться 12-дневный цикл. К слову, это произошло после того, как администрация экспрезидента Дональда Трампа в 2018 году вышла из Совместного всеобъемлющего плана действий.

Об этом заявил во время слушания в Комитете Палаты представителей США по Вооруженным силам заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Каль, пишет Укринформ.

"В 2018 году, когда предыдущая администрация решила выйти из СВПИ, Ирану понадобилось бы около 12 месяцев, чтобы изготовить расцепляемый материал для одной бомбы. Теперь им нужно около 12 дней для этого", — отметил представитель Пентагома.

Колин Каль говорит, что такая ситуация произошла потому, что у Тегерана был "чрезвычайный" прогресс в развитии своей ядерной программы.

Хотя американские чиновники говорят, что Иран стал ближе к производству расщепляющегося материала, но они не считают, что страна овладела технологией для создания бомбы.

К слову, так представитель Минобороны СШП обосновал усилия администрации действующего президента Джо Байдена по возвращению в СВПИ и установлению контроля над ядерной программой Ирана.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов на днях писало, что Иран приблизился к производству ядерной бомбы. Так, международные наблюдатели обнаружили в стране уран, обогащенный до уровня немного ниже необходимого для создания ядерного оружия. Иранцам осталось обогатить уран еще на 6%.

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