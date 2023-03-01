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В Крыму ночью раздались мощные взрывы: что говорят местные

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Крыму ночью раздались мощные взрывы: что говорят местные

Фото: Associated Press

В ночь на 1 марта во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.

Во временно захваченном Крыму около 2:30 ночи произошла "бавовна" в районе Евпатории. Кроме того, очевидцы утверждают, что взрывы также произошли в поселке Черноморское.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, в том числе "Крымский ветер".

По словам местных жителей, эхо взрывов в Евпатории было слышно даже в северной стороне Севастополя. В Черноморском взрывы слышали около 01:54, 02:55 ночи и в 04:20 утра. Сила взрывов была такой, что у местных тряслись окна.

Жители временно оккупированного Крыма в соцсетях сообщали о звуках взрывов и в других населенных пунктах полуострова. В то же время оккупационные власти полуострова не комментируют ночные взрывы.

Напомним, в России и Крыму утром 28 февраля снова раздались объявления об угрозе ракетных ударов. Предупреждения транслировали на сломанных хакерами радио и телевидении.

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Дата публикации
Просмотры
6691
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