Россияне атаковали Украину дронами: откуда пускали "шахеды" и сколько сбила ПВО

Российские оккупанты в ночь на 1 марта атаковали Украину дронами-камикадзе. "Шахеды" двигались с севера.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Враг запустил четыре "шахеда" — все удалось сбить украинской ПВО.

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"В ночь на 1 марта враг атаковал Украину с северного направления ударными беспилотниками типа "Shahed". Все четыре БпЛА-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером, 28 февраля, в ряде областей Украины воздушную тревогу объявили. Кое-где раздались взрывы.

Как стало известно, российские захватчики в очередной раз атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами.

Сообщалось о работе ПВО в Полтавской области.