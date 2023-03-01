Россияне атаковали Украину дронами: откуда пускали "шахеды" и сколько сбила ПВО

Оккупанты запустили беспилотники типа "Shahed".
Российские оккупанты в ночь на 1 марта атаковали Украину дронами-камикадзе. "Шахеды" двигались с севера.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
Враг запустил четыре "шахеда" — все удалось сбить украинской ПВО.
"В ночь на 1 марта враг атаковал Украину с северного направления ударными беспилотниками типа "Shahed". Все четыре БпЛА-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.
Напомним, вечером, 28 февраля, в ряде областей Украины воздушную тревогу объявили. Кое-где раздались взрывы.
Как стало известно, российские захватчики в очередной раз атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами.
Сообщалось о работе ПВО в Полтавской области.
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