Лукашенко поехал в Китай: в ISW объяснили, какую выгоду получит Путин

Лукашенко уже помогал Путину получить оружие для войны против Украины.

Страна-агрессор Россия может использовать визит диктатора президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай для достижения нескольких своих задач, в частности, это создание схем для уклонения санкций, а также распространение нарратива о том, что Москва "готова к мирным переговорам".

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

В отчете эксперты цитируют издание Deutsche Welle, которое сообщало, что во время трехдневного визита Лукашенко, скорее всего, подпишет большой пакет соглашений о развитии совместных проектов, торгово-экономическом, инвестиционном, гуманитарном сотрудничестве и политическом сотрудничестве с Китаем.

Американские эксперты приводят слова представителей украинской разведки, подтверждающие, что Лукашенко предоставлял оружие Путину для войны против Украины, снабжая артиллерийскими боеприпасами из белорусских складов. Упоминается и заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса о том, что руководство Китая рассматривает возможность предоставления России летального оборудования. Указывается, что Китай может тайно переправлять оборудование в Россию через Беларусь.

Кроме того, специалисты отмечают, что во время своего визита в Китай Лукашенко заявлял о готовности России предпринять шаги по мирному урегулированию конфликта в Украине. Так, Лукашенко, согласно пропаганде Кремля, обвинил Запад и США в якобы принуждении украинских чиновников отказаться от переговоров с РФ.

Институт изучения войны указывает, что Путин и Лукашенко могут использовать опубликованный Китаем "мирный план" из 12 пунктов, чтобы возобновить информационную кампанию, направленную на побуждение западных официальных лиц предложить уступки и заставить Украину вести переговоры на российских условиях. Эта кампания, возможно, задерживает оказание западной помощи, необходимой для продления украинских контрнаступлений и снижает их эффективность.

"Кремль может возобновить переговорную информационную операцию, чтобы снизить эффективность будущих украинских контрнаступлений путем задержки оказания необходимой западной помощи и стремиться получить уступки", — говорится в отчете.

Напомним, 28 февраля Лукашенко прибыл в Китай для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

Эксперт объяснил, зачем Лукашенко прилетел в Пекин.

Ранее в ISW заявили, что Александр Лукашенко, вероятно, уступит элементы оборонно-промышленной базы Беларуси, чтобы поддержать уклонение от санкций российской оборонной промышленности как уступку в обмен на то, чтобы белорусские военные не присоединялись к российскому вторжению в Украину.

А до этого Лукашенко утверждал, что оборонная промышленность Беларуси может производить оружие благодаря доступу к импортированной микроэлектронике, оптике и т.д.

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