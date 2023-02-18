Снайперы СБУ устроили ночной "отстрел" окупантов на востоке (видео)

Служба безопасности показала уничтожение российских военных в Украине.

Группа Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины выполнила боевое задание на востоке и ликвидировала российских военных.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ночной отстрел россиян на востоке", – говорится в сообщении.

Отмечается, что спецназовцы ликвидировали окупантов на одном из самых горячих направлений.

Напомним, СБУ задержала изменницу в Донецкой области, которая "наводила" российские ракеты по школам и электроподстанциям.

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