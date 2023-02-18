Снайпери СБУ влаштували нічний "відстріл" окупантів на сході (відео)

Служба безпеки показала знищення російських військових в Україні.
Група Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України виконала бойове завдання на сході та ліквідувала російських військових.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували нічний відстріл росіян на сході", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що спецназівці ліквідували окупантів на одному із найгарячіших напрямків.
Нагадаємо, СБУ затримала зрадницю на Донеччині, яка "наводила" російські ракети по школах та електропідстанціях.
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