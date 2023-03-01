Снайпери ССО майстерно відпрацювали по російських диверсантах під Бахмутом (відео)

Українські снайпери ліквідували десяток російських диверсантів під Бахмутом.
Снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили сімох росіян з диверсійно-розвідувальної групи під Бахмутом. Ще трьох диверсантів поранено.
Про це повідомляє пресслужба ССО.
Зазначається, що під час нічного відпрацювання бойових завдань снайперами Сил спеціальних операцій українські воїни зафіксували пересування диверсійно-розвідувальної групи окупантів.
Оператори ССО ухвалили рішення нанести ураження російським окупантам, які намагалися непомітно прокрастися до українських позицій.
Нагадаємо, раніше у СБУ показали, як снайпери Центру спецоперацій "А" влаштували нічний відстріл росіян на сході.
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