Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Снайпери ССО майстерно відпрацювали по російських диверсантах під Бахмутом (відео)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
1928
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Снайпери ССО майстерно відпрацювали по російських диверсантах під Бахмутом (відео)

Ілюстративне фото

Українські снайпери ліквідували десяток російських диверсантів під Бахмутом.

Снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили сімох росіян з диверсійно-розвідувальної групи під Бахмутом. Ще трьох диверсантів поранено.

Про це повідомляє пресслужба ССО.

Зазначається, що під час нічного відпрацювання бойових завдань снайперами Сил спеціальних операцій українські воїни зафіксували пересування диверсійно-розвідувальної групи окупантів.

Оператори ССО ухвалили рішення нанести ураження російським окупантам, які намагалися непомітно прокрастися до українських позицій.

Нагадаємо, раніше у СБУ показали, як снайпери Центру спецоперацій "А" влаштували нічний відстріл росіян на сході.

Читайте також:

Військова та найсекретніша еліта ЗСУ: українські ССО святкують свою шосту річницю

Військова та найсекретніша еліта ЗСУ: українські ССО святкують свою шосту річницю

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1928
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація