У Повітряних силах прокоментували нічну атаку дронами

Росія зараз застосовує іранські дрони, щоб виявити і виснажити ППО України.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував, чому росіяни у ніч проти 1 березня запускали іранські безпілотники саме над Полтавською областю, та чи була саме ця територія ціллю ворога.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

"Важко сказати, що саме було метою ворога. Але знищено було 4 з 4 шахедів силами та засобами повітряного командування "Центр". Повторюється приблизно та ж картина, яка була кілька днів тому, з північних областей запускають БПЛА і відповідно вони мають свої певні цілі. Цього разу маємо стовідсотковий результат", - зазначив він.

Атака дронами України у ніч проти 1 березня

Російські окупанти у ніч проти 1 березня знову атакували територію Україну дронами-камікадзе. "Шахеди" рухалися з півночі.

Вибухи пролунали на Полтавщині. Мешканці міста Кременчук чули звуки вибухів протягом години. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив, що, за попередньою інформацією, українські захисники збили до п'яти БпЛА.

Ворожий об'єкт також помітили у Київській області.

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