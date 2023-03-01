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Окупанти в ніч проти 1 березня атакували Україну БпЛА: що відомо

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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828
Час на прочитання
2 хв
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Окупанти в ніч проти 1 березня атакували Україну БпЛА: що відомо

Фото: ТСН.ua

ТСН.uа зібрав усі найважливіші подробиці чергової атаки території України ворожими "безпілотниками".

У ніч проти середи, 1 березня, російські загарбники вчергове атакували територію України безпілотними літальними апаратами. Подекуди пролунали вибухи. 

Ввечері, 28 лютого, повітряну тривогу оголосили в низці областей України. Спочатку сирени пролунали в Сумській і Чернігівській областях, згодом тривога поширилася на декілька східних регіонів, а через деякий час про повітряну небезпеку повідомили в столиці й Київській області. 

Російські БпЛА спочатку зафіксували на півночі країни, утім ближче до ночі про загрозу атаки дронами повідомили в поліції Київщини. Мешканців закликали бути в укритті й не нехтувати правилами безпеки. 

Пізно ввечері 28 лютого та вже в ніч проти 1 березня вибухи пролунали на Полтавщині. Мешканці міста Кременчук чули звуки вибухів протягом години. Згодом стало відомо, що в регіоні працює ППО. О 00:45 голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив, що, за попередньою інформацією, українські захисники збили до п'яти БпЛА

Ворожий повітряний об'єкт помітили й на Київщині. Утім, офіційної інформації про "прильоти" або збиття в області поки що немає. Також наразі відсутні подробиці про жертв, постраждалих і пошкодження інфраструктури через ворожу атаку. 

Повітряна тривога в низці регіонів тривала близько двох годин, у кількох областях - трьох годин. Близько 01:30 по всій територіх України, окрім Луганської області й тимчасово окупованого Криму, оголосили відбій тривоги.      

Нагадаємо, Наталія Гуменюк, керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь", попередила про ймовірний масований ракетний обстріл триторії України протягом двох діб. 

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Дата публікації
Перегляди
828
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