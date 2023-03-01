Оккупанты в ночь на 1 марта атаковали Украину БпЛА: что известно

В ночь на среду, 1 марта, российские захватчики в очередной раз атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами. Кое-где раздались взрывы.

Вечером, 28 февраля, воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины. Сначала сирены раздались в Сумской и Черниговской областях, позже тревога распространилась на несколько восточных регионов, а через некоторое время о воздушной опасности сообщили в столице и Киевской области.

Российские БпЛА сначала зафиксировали на севере страны, а ближе к ночи об угрозе атаки дронами предупредии в полиции Киевской области. Жителей призывали быть в укрытии и не пренебрегать правилами безопасности.

Поздно вечером 28 февраля и уже в ночь на 1 марта взрывы прогремели в Полтавской области. Жители Кременчуга звуки взрывов в течение часа. Впоследствии стало известно, что в регионе работает ПВО. В 00:45 глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин заявил, что, по предварительной информации, украинские защитники сбили до пяти БпЛА.

Также известно, что вражеский воздушный объект был замечен и в Киевской области. Впрочем, официальной информации о "прилетах" или сбитиях в области пока нет. Также пока отсутствуют подробности о жертвах, пострадавших и повреждении инфраструктуры из-за атаки захватчиков.

Воздушная тревога в ряде регионов длилась около двух часов, в нескольких областях – трех часов. Около 01:30 по всей территории Украины, кроме Луганской области и временно оккупированного Крыма, объявили отбой тревоги.

Напомним, Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг", предупредила о возможном массированном ракетном обстреле территории Украины в течение двух суток.

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