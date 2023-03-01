В Воздушных силах прокомментировали ночную атаку дронами

Россия сейчас применяет иранские дроны, чтобы выявить и истощить ПВО Украины.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал, почему россияне в ночь на 1 марта запускали иранские беспилотники именно над Полтавской областью, была ли именно эта территория целью врага.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

"Трудно сказать, что именно было целью врага. Но уничтожены были 4 из 4 шахедов силами и средствами воздушного командования "Центр". Повторяется примерно та же картина, которая была несколько дней назад, из северных областей запускают БПЛА и соответственно они имеют свои определенные цели. На этот раз имеем стопроцентный результат", — отметил он.

Атака дронами Украины в ночь на 1 марта

Российские оккупанты в ночь на 1 марта снова атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. "Шахеды" двигались с севера.

Взрывы раздались на Полтавщине. Жители Кременчуга слышали звуки взрывов в течение часа. Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин заявил, что, по предварительной информации, украинские защитники сбили до пяти БПЛА.

Вражеский объект также был замечен в Киевской области.

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