Курс валют в Украине 2 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс доллара остается на уровне 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 2 марта. Курс доллара не изменился с июля 2022 года. Евро выросло на 25 коп. Злотый вырос на 12 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Напомним, финансист Сергей Фурса говорит, что пока в Украине идет война, цены на коммунальные услуги не будут расти.
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