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Курс валют в Украине 2 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Курс валют в Украине 2 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Фото: polandukraine.com.pl

Курс доллара остается на уровне 36,56 грн.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 2 марта. Курс доллара не изменился с июля 2022 года. Евро выросло на 25 коп. Злотый вырос на 12 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Официальный курс валют НБУ

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,07 (+25 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,35 (+12 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем за 39,90 грн., а покупают за 38,90 грн. За евро в обменниках предлагают 40,60 грн., продают за 41,60 грн.

Курс доллара в банках:

  • Приватбанк" — 38,40 грн — 38,90 грн
  • "Ощадбанк" – 38,00 грн – 39,75 грн
  • "Укрэксимбанк" – 38,40 грн – 39,40 грн,
  • "Райффайзен" – 39,20 грн – 39,90 грн,
  • ПУМБ – 38,75 грн – 39,50 грн.

Курс евро в банках:

  • "Приватбанк" – 40,00 грн – 41,0 грн,
  • "Ощадбанк" – 39,20 – 41,80 грн,
  • "Укрэксимбанк" – 40,40 грн – 41,40 грн,
  • "Райффайзен" – 41,30 грн – 41,90 грн,
  • ПУМБ – 40,75 грн – 41,50 грн.

Курс злотого в банках:

  • "Ощадбанк" – 8,15 грн – 8,85 грн,
  • "Укрэксимбанк" – 8,50 грн – 9,00 грн,
  • "Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн.

Напомним, финансист Сергей Фурса говорит, что пока в Украине идет война, цены на коммунальные услуги не будут расти.

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Дата публикации
Просмотры
3191
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