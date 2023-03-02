Президент Чехии призывает предоставить Украине истребители, но "в долгосрочной перспективе"

По его словам, важно подготовить специалистов.

Президент Чехии Петр Павел выступает за предоставление Украине западных истребителей. Впрочем, через полгода или позже, когда будут подготовлены специалисты.

Об этом новоизбранный чешский лидер сказал изданию Die Zeit.

"В долгосрочной перспективе в Украине также должны быть поставлены истребители. Но это должно произойти только через полгода или позже", — подчеркнул Петр Павел.

По его словам, передача самолетов требует подготовки специалистов, летного и наземного персонала, логистики, наземной безопасности.

Вместе с тем, Павел отмечает, что техника важна для того, чтобы украинские войска могли остановить российское наступление.

Напомним, 24 февраля президент США Джо Байден исключил возможность передачи Украине американских истребителей F-16, сказав, что они "сейчас не нужны".

Тем временем глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол считает, что F-16 могут появиться в Украине в "решающий и поворотный" момент войны.

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