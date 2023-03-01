Прогноз погоды на 2 марта: в Украине потеплеет, температура — до +10°

В Карпатах пока держится морозная погода.

В четверг, 2 марта, в Украине будет значительно теплее, чем за последние несколько дней. Осадков не ожидается.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха будет 1-6° мороза. В Карпатах столбики термометров опустятся до -10° мороза. В большинстве областей днем будет 1-6° тепла. Но на юге и в Закарпатье воздух прогреется дл +5-10°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе 2 марта облачно с прояснениями. Без осадков. Скорость северо-западного ветра – 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет 1-6 градусов мороза, а днем 1-6 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут 2-4° мороза, а днем — 3-5° тепла.

Напомним, в Украине первый месяц весны, март, будет теплым. Средняя месячная температура ожидается 2-7° тепла, что на 2 градуса выше нормы.

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