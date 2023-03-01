Прогноз погоди на 2 березня: в Україні потепліє, температура - до +10°

У Карпатах поки тримається морозна погода.

У четвер, 2 березня, в Україні буде значно тепліше, ніж протягом останніх кількх днів. Опадів не очікується.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Вночі температура повітря буде 1-6° морозу. В Карпатах стовпчики термометрів опустяться до -10° морозу. У більшості областей вдень буде 1-6° тепла. Але на півдні та на Закарпатті повітр прогріться дл +5-10°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В регіоні 2 березня буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Швидкість північно-західнго вітру - 7-12 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі буде 1-6° морозу, а вдень 1-6° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 2-4° морозу, а вдень - 3-5° тепла.

Нагадаємо, в Україні перший місяць весни, березень, буде теплим. Середня місячна температура очікується 2-7° тепла, що на 2 градуси вище за норму.

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