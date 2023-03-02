Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно никуда спешить

Нынешний день – самый энергетически сильный во всем лунном месяце, поэтому, чем бы человек ни занимался, сила, которой он будет обладать, позволит ему достичь любой цели, сокрушив при этом все препятствия, возникающие на пути. Управлять таким мощным потоком сложно, но необходимо, в противном случае он будет руководить человеком, и трудно предусмотреть, к каким последствиям это приведет. Поэтому действовать сегодня необходимо не спеша, так больше вероятности не совершить ошибок.

Сегодня, 2 марта, действовать осторожно и не торопясь необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо в этом смысле соблюдать особую осторожность.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцов трудно называть беспокойными – как правило, они действуют даже слишком медленно, но при этом везде успевают – видимо, "поспешают, не торопясь". Но сегодня они могут почувствовать неудержимую тягу к активным действиям, вот только со стороны они при этом могут уподобиться бегущим гиппопотамам, крушащим все – и важное, и неважное – на своем пути, так что лучше им никуда не торопиться.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы часто торопятся с достижением цели из-за того, что хотят обойти на повороте тех, кого они считают своими конкурентами. Часто этот номер проходит у них на ура, но сегодня, похоже, не их день. Велика вероятность того, что они – в спешке – сделают неверное движение, из-за которого безнадежно отстанут в импровизированной гонке, так что лучше им действовать постепенно и, что особенно важно, обдуманно.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – в общем, люди довольно спокойные, но присущее им упрямство иногда заставляет их действовать быстро и при этом стабильно промахиваться мимо цели. Сегодня представителям знака необходимо отказаться от необдуманных поступков, особенно если они будут связаны со спешкой. Толку в таком случае добиться все равно не удастся, а вот наделать досадных ошибок можно будет легко.

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