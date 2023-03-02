Астрологический прогноз на 2 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда рекомендуется заканчивать работу над проектами, которые были начаты ранее, к новым приступать нежелательно – благоприятные обстоятельства для них пока не сложились. Нежелательно переходить на новую должность и пробовать себя в новой профессии – велика вероятность столкнуться с подводными камнями, предвидеть которые изначально было невозможно.
Символ дня: лабиринт.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый, салатный, цвет молодой листвы.
Счастливые камни дня: опал, сердолик.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: велика вероятность осложнения хронических заболеваний – ситуация требует экстренного вмешательства и соответствующих медицинских мер.
Питание дня: в питании необходимо соблюдать принципы ЗОЖ.
Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.
Дачные работы дня: хорошее время для рыхления почвы и пасынкования плодовых деревьев.
Магия и мистика дня: можно работать с полудрагоценными камнями и минералами. Важно также прислушиваться к своему подсознанию – оно может дать верную подсказку относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.
Сны дня: тяжелые, но реалистичные сны, в которых человек оказывается в незавидном положении, свидетельствуют о том, что он выбирает материальные, а не духовные ценности.
Табу дня: необходимо осторожно обращаться с колющими и режущими предметами.
Афоризм дня: "Искренность есть мать правды и вывеска честного человека" (Дени Дидро).
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