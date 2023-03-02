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Астрологический прогноз на 2 марта

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
574
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 2 марта

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда рекомендуется заканчивать работу над проектами, которые были начаты ранее, к новым приступать нежелательно – благоприятные обстоятельства для них пока не сложились. Нежелательно переходить на новую должность и пробовать себя в новой профессии – велика вероятность столкнуться с подводными камнями, предвидеть которые изначально было невозможно. 

Символ дня: лабиринт. 

Стихия дня: Огонь, Земля.  

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: зеленый, салатный, цвет молодой листвы. 

Счастливые камни дня: опал, сердолик. 

За какую часть тела отвечает: позвоночник. 

Болезни дня: велика вероятность осложнения хронических заболеваний – ситуация требует экстренного вмешательства и соответствующих медицинских мер. 

Питание дня: в питании необходимо соблюдать принципы ЗОЖ. 

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки. 

Дачные работы дня: хорошее время для рыхления почвы и пасынкования плодовых деревьев. 

Магия и мистика дня: можно работать с полудрагоценными камнями и минералами. Важно также прислушиваться к своему подсознанию – оно может дать верную подсказку относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации. 

Сны дня: тяжелые, но реалистичные сны, в которых человек оказывается в незавидном положении, свидетельствуют о том, что он выбирает материальные, а не духовные ценности. 

Табу дня: необходимо осторожно обращаться с колющими и режущими предметами. 

Афоризм дня: "Искренность есть мать правды и вывеска честного человека" (Дени Дидро). 

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Дата публикации
Просмотры
574
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