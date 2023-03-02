Астрологический прогноз на 2 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда рекомендуется заканчивать работу над проектами, которые были начаты ранее, к новым приступать нежелательно – благоприятные обстоятельства для них пока не сложились. Нежелательно переходить на новую должность и пробовать себя в новой профессии – велика вероятность столкнуться с подводными камнями, предвидеть которые изначально было невозможно.

Символ дня: лабиринт.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый, салатный, цвет молодой листвы.

Счастливые камни дня: опал, сердолик.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: велика вероятность осложнения хронических заболеваний – ситуация требует экстренного вмешательства и соответствующих медицинских мер.

Питание дня: в питании необходимо соблюдать принципы ЗОЖ.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.

Дачные работы дня: хорошее время для рыхления почвы и пасынкования плодовых деревьев.

Магия и мистика дня: можно работать с полудрагоценными камнями и минералами. Важно также прислушиваться к своему подсознанию – оно может дать верную подсказку относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.

Сны дня: тяжелые, но реалистичные сны, в которых человек оказывается в незавидном положении, свидетельствуют о том, что он выбирает материальные, а не духовные ценности.

Табу дня: необходимо осторожно обращаться с колющими и режущими предметами.

Афоризм дня: "Искренность есть мать правды и вывеска честного человека" (Дени Дидро).

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