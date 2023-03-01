2 марта – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 2 марта, в православном календаре день памяти праведной Мариамны. Она была сестрой апостола Филиппа и христианской проповедницей. После распятия и воскресения она отправилась на проповедь христианства вместе со своим братом и апостолом Варфоломеем.

Все трое были схвачены за веру во Христа в Иераполе. Их долго мучили, потом подвесили к дереву. Перед смертью апостол Филипп долго молился, а затем пал на землю, где образовалась большая воронка. Туда упали его мучитель и жена. Люди, увидевшие это чудо, отпустили Мариамну и Варфоломея. Мариамна проповедовала в Ликаонии, где умерла мирно.

Церковный праздник 2 марта – день памяти великомученика Теодора Тирона

Он был воином-новобранцем в Аласии (Римская империя). В те времена императором был Максимин и за христианами велись гонения. Обвинили однажды Теодора в поджоге языческого храма и схватили. Набожный юноша своей веры не скрывал, поэтому отказался отрекаться от Христа. Отдали Теодора на страшную пытку, где ножами строгали его тело. Однако предстал перед ним Иисус Христос, чтобы подкрепить его силы. Поэтому Теодор не собирался отрекаться от веры. Тогда приговорили его к сожжению. Случилось это в 306 году.

Приметы 2 марта

Народные приметы 2 марта / Фото: Pexels

2 марта туман, будет холодным май.

Утром черные развесистые облака к дождю.

Из теплых краев начали возвращаться птицы – весна будет ранней.

Что завтра нельзя делать

Не стоит в этот день есть не постные блюда, вообще не рекомендуется устраивать застолье. В народе старались не смотреть на вечернее небо, потому что можно было увидеть падающую звезду. А это, по мнению наших предков, означало скорую смерть.

Что можно делать завтра

В этот день нужно помолиться святому Теодору Тирону, чтобы получить защиту от злых людей. А еще попросить помощи в нахождении пропавших вещей.

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