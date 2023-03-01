2 березня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 2 березня, у православному календарі — день пам’яті праведної Маріамни. Вона була сестрою апостола Пилипа та християнською проповідницею. Після розп'яття та воскресіння вона вирушила на проповідь християнства разом зі своїм братом та апостолом Варфоломеєм.

Всі троє були схоплені за віру у Христа в місті Єраполі. Їх тривалий час катували, потім підвісили до дерева. Перед смертю апостол Пилип довго молився, а потім впав на землю, де утворилася велика вирва. Туди впали його мучитель і дружина. Люди, які побачили це чудо, відпустили Маріамну та Варфоломія. Маріамна проповідувала в Лікаонії, де мирно померла.

Церковне свято 2 березня — день пам'яті великомученика Теодора Тирона

Він був воїном-новобранцем в Аласії (Римська імперія). В ті часи імператором був Максимін і на християн велися гоніння. Звинуватили якось Теодора в підпалі язичницького храму і схопили. Побожний юнак своєї віри не приховував, тому відмовився зрікатися Христа. Віддали Теодора на страшні тортури, де ножами стругали його тіло. Однак з'явився перед ним Ісус Христос, щоб підкріпити його сили. Тому Теодор не збирався зрікатися віри. Тоді приговорили його до спалення. Сталося це 306 року.

Прикмети 2 березня

Народні прикмети 2 березня / Фото: Pexels

Цього дня туман — буде холодним травень.

Вранці чорні купчасті хмари — до дощу.

З теплих країв почали повертатися птахи — весна буде ранньою.

Що завтра не можна робити

Не варто цього дня їсти не пісні страви, взагалі не рекомендується влаштовувати застілля. В народі намагалися не дивитися на вечірнє небо, бо можна було побачити зірку, що падає. А це, на думку наших предків, означало швидку смерть.

Що можна робити завтра

Цього дня потрібно помолитися святому Теодору Тирону, щоб отримати захист від злих людей. А ще попросити допомоги у знаходженні зниклих речей.

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