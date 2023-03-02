Аварія потягів у Греції: нові деталі залізничної катастрофи

Кількість загиблих внаслідок аварії пасажирського і вантажного потягів у Греції зросла до 43 людей. Рятувальники до пізнього вечора середи, 1 березня, шукали виживжих серед понівечених і згорілих уламків поїздів, які зіткнулися на півночі Греції.

Про це повідомляє Associated Press.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс назвав аварію "жахливою залізничною катастрофою без прецедентів у країні" та пообіцяв повне незалежне розслідування. Він додав що скоріше за все два потяги зіткнулися "через трагічну людську помилку".

Нові подробиці аварії потягів у Греції

Нагадаємо, в ніч проти 1 березня в області Фесалія на півночі Греції зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. Перший прямував з Афін до міста Салоніки, а інший - із Салонік до Лариси. Спочатку було відомо про 16 загиблих та 85 постраждалих. Більшість жертв були студентами, які їхали зі святкування карнавалу.

Голова грецької профспілки залізничників Янніс Дітсас заявив, що сигналізація на місці аварії не працювала. Начальник станції заперечує свою причетність, але поліція його заарештувала.. Ще дві людини затримані для допиту.

Відповідальність за залізничну катастрофу взяв на себе міністр транспорту та інфраструктури Греції Костас Караманліс. Він подав у відставку.