Українські прикордонники отримали нові гелікоптери Airbus: подробиці

Сучасні вертольоти доставили в Україну в рамках виконання міжурядової угоди з Францією.

Державна прикордона служба України отримала нові гелікоптери. Два гвинтокрили для прикордонників прибула наприкінці лютого.

Про це повідомляє видання Scramble.

Два вертольоти Airbus H125 летіли через аеропорт Любляни, столиці Словенія. Там вони зпинялися для заправки у понеділок, 27 лютого, а згодом продовжили шлях до України.

Раніше подібні гвинтокрили бачили на заводі Airbus у Марселі під час тестових польотів. В Україну доставили два вертольоти: 49 Синій (бортовий номер 9281) і 53 Синій (бортовий номер 9253). Обидва пофарбовані в сіро-зелені кольори, але їхні маркування Держприкордонслужби та назви заклеїли.

Як відомо, постачання новітніх вертольотів Airbus H125 відбувається в рамках виконання міжурядової угоди з Францією та реалізації інвестиційного проекту МВС щодо створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Airbus H125 оснащені оптико-електронною системою спостереження, оповіщення з гучномовцями та спеціалізованими літаковими прожекторами, які можуть використовуватися синхронно з системою оптико-електронного спостереження.

Раніше ми повідомляли про початок спецоперації з відправлення в Україну чотирнадцяти хорватських гелікоптерів - дванадцять вертольотів MI 8 MTV-1 і два вертольоти MI 8 T.

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