Повітряна тривога оголошена в низці регіонів України

В деяких регіонах України оголошена повітряна тривога в ніч проти 2 березня – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Повітряна тривога оголошена в Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях, а також у Криму.

Нагадаємо, ввечері 1 березня в Україні декілька разів оголошували масштабну повітряну тривогу. Внаслідок обстрілу Сумської області, пошкоджені лінії електропередач. У прикордонних населених пунктах можливі перебої зі світлом на деякий час.