Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Повітряна тривога оголошена в низці регіонів України

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2530
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Повітряна тривога оголошена в низці регіонів України

У восьми українських областях лунають сирени.

В деяких регіонах України оголошена повітряна тривога в ніч проти 2 березня – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Повітряна тривога оголошена в Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях, а також у Криму. 

Нагадаємо, ввечері 1 березня в Україні декілька разів оголошували масштабну повітряну тривогу. Внаслідок обстрілу Сумської області, пошкоджені лінії електропередач. У прикордонних населених пунктах можливі перебої зі світлом на деякий час.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2530
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація