Вибухи на Сумщині: ворог пошкодив лінію електропередач

Енергетики працюють над відновленням електропостачання у деяких прикорднних населених пунктах.
Внаслідок обстрілу Сумської області, який стався ввечері середи, 1 березня, пошкоджені лінії електропередач. У прикордонних населених пунктах можливі перебої зі світлом на деякий час.
Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.
"Ворог здійснив артилерійський обстріл - попередньо 152-мм снарядами на ділянках місцевості Сумського району", - йдеться в повідомленні.
Найближчим часом бригади енергетиків проводитимуть роботи з відновлення електропостачання.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги ввечері 1 березня в Сумській області чули звуки вибухів. Пізніше в обласній військовій адміністрації пояснили, що в регіоні працювала ППО по ворожих цілях.Згодом місцева влада уточнила, що це було відлуння обстрілів прикордоння з важкої артилерії.
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