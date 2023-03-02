Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вибухи на Сумщині: ворог пошкодив лінію електропередач

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
803
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вибухи на Сумщині: ворог пошкодив лінію електропередач

Фото: ТСН.ua

Енергетики працюють над відновленням електропостачання у деяких прикорднних населених пунктах.

Внаслідок обстрілу Сумської області, який стався ввечері середи, 1 березня, пошкоджені лінії електропередач. У прикордонних населених пунктах можливі перебої зі світлом на деякий час.

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА. 

"Ворог здійснив артилерійський обстріл -  попередньо 152-мм снарядами на ділянках місцевості Сумського району", - йдеться в повідомленні.

Найближчим часом бригади  енергетиків проводитимуть роботи з відновлення електропостачання. 

Нагадаємо, під час повітряної тривоги ввечері 1 березня в Сумській області чули звуки вибухів. Пізніше в обласній військовій адміністрації пояснили, що в регіоні працювала ППО по ворожих цілях.Згодом місцева влада уточнила, що це було відлуння обстрілів прикордоння з важкої артилерії. 

Обстріли регіонів на 1 березня: ППО збили чотири "Шахеди" на Полтавщині

Обстріли регіонів на 1 березня: ППО збили чотири "Шахеди" на Полтавщині

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
803
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація