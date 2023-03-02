Взрывы в Сумской области: враг повредил линию электропередач

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в некоторых населенных пунктах.

В результате обстрела Сумской области, произошедшего вечером среды, 1 марта, повреждены линии электропередач. В приграничных населенных пунктах возможны временные перебои со светом.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

"Враг произвел артиллерийский обстрел – предварительно 152-мм снарядами на участках местности Сумского района", – говорится в сообщении.

В ближайшее время бригады энергетиков будут проводить работы по восстановлению электроснабжения.

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Напомним, во время воздушной тревоги вечером 1 марта в Сумской области слышали звуки взрывов. Позже в областной военной администрации объяснили, что в регионе работала ПВО по вражеским целям. Позднее местные власти уточнили, что это было эхо обстрелов приграничья из тяжелой артиллерии.

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