В Сумах раздались взрывы: тревогу не объявляли

Вечером 1 марта в Сумах раздались взрывы. По состоянию на данный момент ни в городе, ни в области воздушную тревогу не объявляли.

Об этом сообщают местные жители.

По их словам, звуки взрывов прогремели после 21:00. Между тем, мониторинговые паблики пишут, предварительно,что город обстреливается оккупантами из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Пока официальной информации нет.

Напомним, в ходе крайней тревоги 1 марта в Сумской области работала противовоздушная оборона. Перед этим сообщалось о звуках взрывов. Позже в областной военной администрации объяснили, что это была работа ПВО по вражескым целям.

Добавим, что во время тревоги, объявленной после 19:00, в Кременчуге и Сумской области прозвучали звуки взрывов.

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