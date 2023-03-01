У Сумах пролунали вибухи: тривогу не оголошували

Ввечері 1 березня у Сумах пролунали вибухи. Станом на зараз ні в місті, ні в області повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляють місцеві жителі.

За їхніми словами, звуки вибухів прогримілі після 21:00. Тим часом моніторингові пабліки пишуть, попередньо, місто обстрілюється окупантами з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Наразі офіційної інформації немає.

Нагадаємо, під час крайньої тривоги 1 березня у Сумській області працювала протиповітряна оборона. Перед цим повідомлялося про звуки вибухів. Пізніше в обласній військовій адміністрації пояснили, що це була робота ППО по ворожих цілях.

Додамо, що під час тривоги, яка була оголошена після 19:00, у Кременчуці та на Сумщині пролунали звуки вибухів.

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