Вибухи на Сумщині: в області спрацювала ППО

Про збивання ворожих цілей чи "прильоти" не повідомляється.
Вибухи, що пролунали на Сумщині ввечері 1 березня, були звуками роботи української ППО.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
"Вибухи, що чули сьогодні на Сумщині, робота ППО! Дякуємо нашим захисникам і захисницям!" – йдеться у заяві.
Нагадаємо, близько 19:00 у більшості областей України була оголошена повітряна тривога. Не "почервоніли" лише західні регіони.
Під час тривоги у Кременчуці та на Сумщині пролунали звуки вибухів.
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