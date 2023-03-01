Вибухи на Сумщині: в області спрацювала ППО

Про збивання ворожих цілей чи "прильоти" не повідомляється.

Вибухи, що пролунали на Сумщині ввечері 1 березня, були звуками роботи української ППО.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

"Вибухи, що чули сьогодні на Сумщині, робота ППО! Дякуємо нашим захисникам і захисницям!" – йдеться у заяві.

Нагадаємо, близько 19:00 у більшості областей України була оголошена повітряна тривога. Не "почервоніли" лише західні регіони.

Під час тривоги у Кременчуці та на Сумщині пролунали звуки вибухів.

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