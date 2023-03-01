В Україні оголошено повітряну тривогу: Єрмак просить не ігнорувати

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення.

Увечері в середу, 1 березня, в Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 19:11 "почервоніли" усі регони, окрім західних областей.

Про це стало відомо з мапи тривог.

Мапа тривог станом на 19:13

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу. "Не ігноруйте тривогу", - лаконічно написав він.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім каже, що Росія технічно від п'ятниці готова завдати ракетного удару по Україні. Втім, ворог з різних причин переносить свою атаку. Зокрема, через дії українських військових і розвідників.

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