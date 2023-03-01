В Украине объявлена воздушная тревога: Ермак просит не игнорировать

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании.

Вечером в среду, 1 марта, в Украине объявлена воздушная тревога. По состоянию на 19.11 "покраснели" все регоны, кроме западных областей.

Об этом стало известно с карты тревог.

Карта тревог по состоянию на 19:13

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу. "Не игнорируйте тревогу", — лаконично написал он.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорит, что Россия технически с пятницы готова нанести ракетный удар по Украине. Впрочем, враг по разным причинам переносит свою атаку. В частности, из-за действий украинских военных и разведчиков.

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