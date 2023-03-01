Якому знаку зодіаку пощастить 2 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються повсякчас – то піднімають нас на вершину успіху, то опускають вниз –до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Та чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Кому ж поталанить 2 березня?

Цей день відкриває людині таємні знання, які досі були невідомі – причому стосуються вони як їхнього власного життя, так і всієї світобудови в цілому. Треба думати про тих, кому гірше, ніж нам, і – за можливості – допомагати їм, водночас необов'язково йдеться про матеріальне сприяння – цілком можливо, що людина потребує лише доброго слова, слушної поради, а то і просто можливості висловитися, як кажуть у народі, вилити душу. Важливо не розплескати те хороше, що є в душі, і не пустити до неї зовнішнє зло, яке активно намагатиметься нею заволодіти. Якщо вдасться, необхідно хоча б нетривалий час провести на самоті: зосередитися на своєму внутрішньому світі, подумати про минуле й майбутнє.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям зірки подарують чудовий шанс влаштувати своє особисте життя так, як вони того хочуть, а не так, як їм рекомендують – іноді надто нав'язливо – друзі чи рідні. Ті, хто ще не знайшов людину, яку захочеться назвати своєю долею, матимуть можливість познайомитися з тим, хто дуже скоро претендуватиме на цей статус. Ну а ті, хто вже перебуває у стосунках, нарешті зможуть поговорити – і домовитися – з близькою людиною, що виявиться зовсім не складно – представники знака з подивом виявлять, що для цього достатньо просто відверто поговорити.

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