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Можна навіть у Великий піст: три рецепти смачного майонезу

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
16
Час на прочитання
2 хв
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Можна навіть у Великий піст: три рецепти смачного майонезу

Як зробити пісний майонез без яєць: три рецепти / Фото: pixabay.com

Нещодавно у православних християн розпочався Великий піст, під час якого не можна вживати страви з м'яса, яєць, молочних продуктів. Щоб заправити овочі чи салат, пропонуємо приготувати пісний майонез. ТСН.ua підготував для вас три рецепти.

Пісний майонез з квасолею

Інгредієнти:

  • 1 склянка відвареної білої квасолі;
  • 150 мл олії;
  • 1 чайна ложка гірчиці;
  • 1 чайна ложка лимонного соку;
  • сіль та цукор за смаком.

Як зробити пісний майонез з квасолею:

  1. За допомогою ступки чи блендера подрібнити відварену білу квасолю до консистенції каші.
  2. Додати цукор, сіль, гірчицю і олію. Перемішати.
  3. Отриману суміш збити виделкою або вінчиком.
  4. Якщо маса вийшла надто густою, можете додати ще трішки олії.

Цей майонез найкраще смакує з пісними варениками.

Як зробити пісний майонез з рідини з консервованого горошку

Інгредієнти:

  • рідина з банки консервованого горошку;
  • 250 мл рафінованої олії;
  • 1/2 чайної ложки солі;
  • 1 чайна ложка цукру;
  • 1 столова ложка негострої гірчиці;
  • 1 столова ложка лимонного соку або яблучного оцту.

Як приготувати:

  1. Влити розсіл з банки консервованого горошку у чашу блендера. Додати сіль, гірчицю, цукор і лимонний сік (яблучний оцет).
  2. Збити до консистенції густої піни, поступово додаючи олію.
  3. Продовжувати збивати, поки маса повністю не загустіє.

Після цього пісний майонез можна викласти у банку і прибрати в холодильник на 2-3 години.

Пісний майонез на крохмалі: рецепт без борошна

Інгредієнти:

  • 1 чайна ложка гірчиці;
  • 1 чайна ложка цукру;
  • 1/2 чайної ложки солі;
  • 2 чайні ложки столового оцту 9%;
  • 1 столова ложка кукурудзяного крохмалу;
  • 200 мл олії без запаху;
  • 150 мл води.

Як приготувати пісний майонез на крохмалі:

  1. У глибокій ємності змішати кукурудзяний крохмал з 50 мл води і перемішати до повного розчинення крохмалу.
  2. В 100 мл киплячої води додати розведений крохмал. Все швидко перемішати. Зняти з вогню, як тільки суміш загусне і буде нагадувати кисіль.
  3. Охолодити до кімнатної температури, відправити у чашу блендера, додати гірчицю, цукор, сіль, оцет, влити олію без запаху і ще раз збити.

Якщо у вас вдома не знайшлося 9% столового оцту, його можна замінити лимонним соком. Також можна самостійно приготувати 9% оцет, змішавши 70% оцтову есенцію з (1 столову ложку) з водою (7 столових ложок).

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Дата публікації
Перегляди
16
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