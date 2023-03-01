Можна навіть у Великий піст: три рецепти смачного майонезу

Нещодавно у православних християн розпочався Великий піст, під час якого не можна вживати страви з м'яса, яєць, молочних продуктів. Щоб заправити овочі чи салат, пропонуємо приготувати пісний майонез. ТСН.ua підготував для вас три рецепти.
Пісний майонез з квасолею
Інгредієнти:
- 1 склянка відвареної білої квасолі;
- 150 мл олії;
- 1 чайна ложка гірчиці;
- 1 чайна ложка лимонного соку;
- сіль та цукор за смаком.
Як зробити пісний майонез з квасолею:
- За допомогою ступки чи блендера подрібнити відварену білу квасолю до консистенції каші.
- Додати цукор, сіль, гірчицю і олію. Перемішати.
- Отриману суміш збити виделкою або вінчиком.
- Якщо маса вийшла надто густою, можете додати ще трішки олії.
Цей майонез найкраще смакує з пісними варениками.
Як зробити пісний майонез з рідини з консервованого горошку
Інгредієнти:
- рідина з банки консервованого горошку;
- 250 мл рафінованої олії;
- 1/2 чайної ложки солі;
- 1 чайна ложка цукру;
- 1 столова ложка негострої гірчиці;
- 1 столова ложка лимонного соку або яблучного оцту.
Як приготувати:
- Влити розсіл з банки консервованого горошку у чашу блендера. Додати сіль, гірчицю, цукор і лимонний сік (яблучний оцет).
- Збити до консистенції густої піни, поступово додаючи олію.
- Продовжувати збивати, поки маса повністю не загустіє.
Після цього пісний майонез можна викласти у банку і прибрати в холодильник на 2-3 години.
Пісний майонез на крохмалі: рецепт без борошна
Інгредієнти:
- 1 чайна ложка гірчиці;
- 1 чайна ложка цукру;
- 1/2 чайної ложки солі;
- 2 чайні ложки столового оцту 9%;
- 1 столова ложка кукурудзяного крохмалу;
- 200 мл олії без запаху;
- 150 мл води.
Як приготувати пісний майонез на крохмалі:
- У глибокій ємності змішати кукурудзяний крохмал з 50 мл води і перемішати до повного розчинення крохмалу.
- В 100 мл киплячої води додати розведений крохмал. Все швидко перемішати. Зняти з вогню, як тільки суміш загусне і буде нагадувати кисіль.
- Охолодити до кімнатної температури, відправити у чашу блендера, додати гірчицю, цукор, сіль, оцет, влити олію без запаху і ще раз збити.
Якщо у вас вдома не знайшлося 9% столового оцту, його можна замінити лимонним соком. Також можна самостійно приготувати 9% оцет, змішавши 70% оцтову есенцію з (1 столову ложку) з водою (7 столових ложок).
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