Можна навіть у Великий піст: три рецепти смачного майонезу

Нещодавно у православних християн розпочався Великий піст, під час якого не можна вживати страви з м'яса, яєць, молочних продуктів. Щоб заправити овочі чи салат, пропонуємо приготувати пісний майонез. ТСН.ua підготував для вас три рецепти.

Пісний майонез з квасолею

Інгредієнти:

1 склянка відвареної білої квасолі;

150 мл олії;

1 чайна ложка гірчиці;

1 чайна ложка лимонного соку;

сіль та цукор за смаком.

Як зробити пісний майонез з квасолею:

За допомогою ступки чи блендера подрібнити відварену білу квасолю до консистенції каші. Додати цукор, сіль, гірчицю і олію. Перемішати. Отриману суміш збити виделкою або вінчиком. Якщо маса вийшла надто густою, можете додати ще трішки олії.

Цей майонез найкраще смакує з пісними варениками.

Як зробити пісний майонез з рідини з консервованого горошку

Інгредієнти:

рідина з банки консервованого горошку;

250 мл рафінованої олії;

1/2 чайної ложки солі;

1 чайна ложка цукру;

1 столова ложка негострої гірчиці;

1 столова ложка лимонного соку або яблучного оцту.

Як приготувати:

Влити розсіл з банки консервованого горошку у чашу блендера. Додати сіль, гірчицю, цукор і лимонний сік (яблучний оцет). Збити до консистенції густої піни, поступово додаючи олію. Продовжувати збивати, поки маса повністю не загустіє.

Після цього пісний майонез можна викласти у банку і прибрати в холодильник на 2-3 години.

Пісний майонез на крохмалі: рецепт без борошна

Інгредієнти:

1 чайна ложка гірчиці;

1 чайна ложка цукру;

1/2 чайної ложки солі;

2 чайні ложки столового оцту 9%;

1 столова ложка кукурудзяного крохмалу;

200 мл олії без запаху;

150 мл води.

Як приготувати пісний майонез на крохмалі:

У глибокій ємності змішати кукурудзяний крохмал з 50 мл води і перемішати до повного розчинення крохмалу. В 100 мл киплячої води додати розведений крохмал. Все швидко перемішати. Зняти з вогню, як тільки суміш загусне і буде нагадувати кисіль. Охолодити до кімнатної температури, відправити у чашу блендера, додати гірчицю, цукор, сіль, оцет, влити олію без запаху і ще раз збити.

Якщо у вас вдома не знайшлося 9% столового оцту, його можна замінити лимонним соком. Також можна самостійно приготувати 9% оцет, змішавши 70% оцтову есенцію з (1 столову ложку) з водою (7 столових ложок).

Читайте також: