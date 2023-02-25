Буде смачно: пісні страви на Великий піст 2023 року

Великий піст триває до Великодня і є одним з найсуворіших. Під час цього періоду віряни не вживають м'ясні, молочні продукти, яйця та в деякі дні навіть рибу. ТСН.ua підібрав для вас рецепти пісних страв на Великий піст.

Але варто пам'ятати, що Великий піст — це не лише відмова від їжі, розваг, веселощів, але й час для роздумів, каяття, молитов, який допомагає вірянам підготуватися до світлого свята Христового Воскресіння.

Як правильно готувати і вживати страви під час посту

Звичайно, страви на Великий піст повинні бути лише з пісних продуктів. Однак це ще не все. Приступати до їх приготування потрібно з душевною рівновагою та молитвою в серці. Навіть науково було доведено, що людина передає страві певну енергетику.

Важливо також запам'ятати, що у Великий піст рекомендується помірно вживати навіть пісні страви. В усьому повинна бути стриманність. Коли людина привчає себе до помірності харчування, вона також вчиться краще контролювати свої пристрасті та емоції.

Лікарі ж вказують, що піст — це серйозне навантаження на організм. Ті люди, які звичні до подібних практик, переносять період посту набагато легше. Але якщо ви збираєтесь постити вперше, краще зарання підготуватися. Налаштуватися потрібно і морально. І тоді Великий піст допоможе найповніше відчути всю велич Великодня.

Пісні страви на Великий піст: рецепти з фото

Тих, хто вирішив вперше поститися, часто цікавить запитання: що ж можна їсти на Великий піст? Вибір дійсно дуже великий, незважаючи на всі обмеження. Адже повноцінне харчування можливе навіть без продуктів тваринного походження. Існує чимало традиційних українських пісних страв, а також можна поласувати чимось більш екзотичним. Тут вибір за вами.

Перші страви на Великий піст

Для підтримки сил впродовж дня чудово підійде тарілка запашного гарячого супу. Взагалі майже будь-яку першу страву можна зробити пісною, якщо прибрати з неї м'ясо. Ви можете приготувати український пісний борщ, зелений борщ, капусняк, грибну юшку.

Рецепт смачного та ароматного українського традиційного капусняку:

Пісні страви на Великий піст: капусняк / Фото: pixabay.com

Інгредієнти:

3 картоплини;

1 цибулина;

бульйон овочевий або вода;

1 морквина;

80 г пшона;

300 г квашеної капусти;

сіль, чорний перець за смаком.

Як готувати:

Картоплю почистити, нарізати кубиками і залити водою (бульйоном), поставити варити. Цибулю і моркву нарізати, спасерувати на соняшниковій олії. Коли картопля готова, додати до супу пшоно і варити до його готовності. Додати цибулю з морквою, квашену капусту і варити, поки капуста не стане м'якою. Посолити і поперчити за смаком.

Страви з картоплі в пісному меню

З картоплі в піст можна приготувати дуже багато різних страв. Наприклад, якщо просто запекти ці плоди, то отримаєте смачний і низькокалорійний обід. А ще картопля — це цінне джерело вітаміну B6 і калію. Також картоплю можна тушкувати, зварити, приготувати картоплю по-селянськи тощо.

Рецепт картоплі по-селянськи на Великий піст:

Запечена картопля по-селянськи / Фото: pixabay.com

Для того, щоб її приготувати, бульби спочатку ретельно промивають, очищають щіточкою та розрізають на четвертинки. Щоб вона приготувалася швидше, краще її попереднь проварити (приблизно 20 хвилин на маленькому вогні). Потім складають на змащене олією деко. Можна додати також кружальця моркви, четвертинки цибулі тощо. Не забудьте посолити і поперчити страву, щоб вона була ще більше ароматною і смачною. Якщо шматочки не будуть торкатися один одного, то вийде набагато смачніше. Запікаються картоплю по-селянськи в розігрітій до 210 градусів духовці приблизно 10-15 хвилин.

Основа пісних страв на Великий піст: різноманітні каші

Каші — джерело клітковини, вітамінів групи В та складних вуглеводів. В Великий піст можна приготувати практично будь-яку кашу: вівсяну, гречану, ячмінну, пшоняну, перлову, рисову, кускус, булгур, кінву тощо. Кашу також можна приправити, щоб було смачніше. Наприклад, грибами, смаженими овочами, пісними підливами, замороженими ягодами, сухофруктами.

Рецепт булгуру з овочами:

Булгур з овочами на Великий піст / Фото: pixabay.com

Інгредієнти:

250 г булгура;

30 г олії;

2 болгарських перця;

2 помідора;

1 цибулина;

2 столові ложки томатної пасти;

сіль, перець, червона паприка за смаком.

Як приготувати:

Перець нарізати соломкою, помідор кубиками (попередньо його краще ошпарити кип'ятком, щоб шкірка легко знялася). Цибулю також дрібно нарізати. В каструлі з товстим дном розігріти олію, пасерувати цибулю на повільному вогні приблизно 5 хвилин. Додати перець і тушкувати 5 хвилин. Потім додати помідори і томатну пасту, поперчити і всипати трішки червоної паприки. Готувати ще 3 хвилини. Всипати булгур і добре перемішати. Прогріти, постійно помішуючи, 5 хвилин. Залити окропом, посолити, накрити кришкою і варити на маленькому вогні 10-15 хвилин. Вимкнути плиту і дати страві настоятися ще 15 хвилин.

Пісні котлети на Великий піст

Навіть котлети можна приготувати на Великий піст, якщо зробити їх пісними. Вони чудово смакуватимуть з кашою чи салатом.

Рецепт пісних гречаних котлет:

Пісні котлети: рецепт / Фото: pixabay.com

Інгредієнти:

220 г гречки;

500 мл води;

350 г картоплі;

3 зубчика часнику;

1 цибулина;

1 чайна локжа паприки;

сіль за смаком.

Як приготувати:

Гречку посолити, залити водою та відварити до готовності. Картоплю очистити, натерти на дрібну тертушку, віджати від зайвої вологи, змішати з відвареною гречкою. Додати натерту цибулю, пропущений через прес часник, сіль. Перебити до однорідності блендером. Сформувати котлетки і смажити на сковороді з двох сторін 2 хвилини.

Пісні страви на Великий піст: салати

За обмеженого харчування на Великий піст дуже важливо забезпечити організм всіма необхідними вітамінами та мінералами. В цьому допоможуть різноманітні салати. Готувати їх можна з сирих чи варених овочів, додаючи горіх та сухофрукти.

Рецепт традиційного вінігрету:

Пісний салат вінігрет / Фото: pixabay.com

Інгредієнти:

3 буряка;

3 картоплини;

3 морквини;

0,5 склянки квашеної капусти;

3 маринованих огірка;

3 столові ложки олії;

1 цибулина.

Як приготувати:

Картоплю, моркву та буряк відварити до готовності, поставити, щоб овочі охолонули, а потім нарізати кубиками, посолити. Цибулю та огірки дрібно нарізати і додати до інших овочів. Додати квашену капусту, заправити все олією, поставити в холодильник на 30 хвилин.

Читайте також: