Будет вкусно: блюда на Великий пост 2023 года

Великий пост продолжается до Пасхи и является одним из самых строгих. Во время этого периода верующие не едят мясные, молочные продукты, яйца и в некоторые дни даже рыбу. ТСН.ua подобрал для вас рецепты постных блюд на Великий пост.

Но стоит помнить, что Великий пост — это не только отказ от еды, развлечений, веселья, но и время для размышлений, раскаяния, молитв, помогающих верующим подготовиться к светлому празднику Христова Воскресения.

Как правильно готовить и употреблять блюда во время поста

Конечно, блюда на Великий пост должны быть только из постных продуктов. Однако, это еще не все. Приступать к их приготовлению следует с душевным равновесием и молитвой в сердце. Даже научно было подтверждено, что человек передает блюду определенную энергетику.

Важно также запомнить, что в Великий пост рекомендуется умеренно употреблять даже постные блюда. Во всем должна быть сдержанность. Когда человек приучает себя к умеренности питания, он также учится лучше контролировать свои страсти и эмоции.

Врачи же указывают, что пост – это серьезная нагрузка на организм. Те люди, которые привычны к подобным практикам, переносят период поста гораздо легче. Но если вы собираетесь поститься впервые, лучше заранее подготовиться. Настроиться нужно и нравственно. И тогда Великий пост поможет полнее ощутить все величие Пасхи.

Блюда на Великий пост: рецепты с фото

Решивших впервые поститься часто интересует вопрос: что же можно есть на Великий пост? Выбор действительно очень велик, несмотря на все ограничения. Ведь полноценное питание возможно даже без продуктов животного происхождения. Существует немало традиционных украинских постных блюд, а также можно полакомиться чем-нибудь более экзотическим. Здесь выбор за вами.

Первые блюда на Великий пост

Для поддержания сил в течение дня отлично подойдет тарелка душистого горячего супа. Вообще почти любое первое блюдо можно сделать постным, если убрать из него мясо. Вы можете приготовить украинский постный борщ, зеленый борщ, капустник, грибную похлебку.

Рецепт вкусного и ароматного украинского традиционного капустника:

Песни на Великий пост: капустняк / Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

3 картофелины;

1 луковица;

бульон овощной или вода;

1 морковка;

80 г пшена;

300 г квашеной капусты;

соль, чёрный перец по вкусу.

Как готовить:

Картошку почистить, нарезать кубиками и залить водой (бульоном), поставить варить. Лук и морковь нарезать, спасеровать на подсолнечном масле. Когда картофель готов, добавить в суп пшено и варить до его готовности. Добавить лук с морковью, квашеную капусту и варить, пока капуста не станет мягкой. Посолить и поперчить по вкусу.

Блюда из картофеля в постном меню

Из картофеля в пост можно приготовить очень много разных блюд. К примеру, если просто запечь эти плоды, то получите вкусный и низкокалорийный обед. А еще картофель – это ценный источник витамина B6 и калия. Также картофель можно тушить, сварить, приготовить картофель по-крестьянски и т.д.

Рецепт картофеля по-крестьянски на Великий пост:

Запеченный картофель по-крестьянски / Фото: pixabay.com

Для того чтобы ее приготовить, клубни сначала тщательно промывают, очищают щеточкой и разрезают на четвертинки. Чтобы она приготовилась побыстрее, лучше ее предварительно проварить (примерно 20 минут на маленьком огне). Затем складывают на смазанный маслом противень. Можно добавить также кружочки моркови, четвертинки лука и т.д. Не забудьте посолить и поперчить блюдо, чтобы оно было еще более ароматным и вкусным. Если кусочки не будут прикасаться друг к другу, то получится гораздо вкуснее. Запекаются картофель по-крестьянски в разогретой до 210 градусов духовке примерно 10-15 минут.

Основа постных блюд на Великий пост: разнообразные каши

Каши – источник клетчатки, витаминов группы В и сложных углеводов. В Великий пост можно приготовить практически любую кашу: овсяную, гречневую, ячменную, пшенную, жемчужную, рисовую, кускус, булгур, конву и т.д. Кашу можно приправить, чтобы было вкуснее. К примеру, грибами, жареными овощами, постными подливами, замороженными ягодами, сухофруктами.

Рецепт булгуру с овощами:

Булгур с овощами на большой пост / Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

250 г булгура;

30 г растительного масла;

2 болгарских перца;

2 помидора;

1 луковица;

2 столовые ложки томатной пасты;

соль, перец, красная паприка по вкусу.

Как приготовить:

Перец порезать соломкой, помидор кубиками (предварительно его лучше ошпарить кипятком, чтоб кожица просто снялась). Лук также мелко порезать. В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло, пассеровать лук на медленном огне примерно 5 минут. Добавить перец и тушить 5 минут. Затем добавить помидоры и томатную пасту, поперчить и всыпать немного красной паприки. Готовить еще 3 минутки. Всыпать булгур и хорошо перемешать. Прогреть, постоянно помешивая, 5 минут. Залить крутым кипятком, посолить, накрыть крышкой и варить на маленьком огне 10-15 минут. Выключить плиту и дать блюду настояться еще 15 минут.

Постные котлеты на Великий пост

Даже котлеты можно приготовить на Великий пост, если сделать их постными. Они будут прекрасно смаковать с кашей или салатом.

Рецепт постных гречишных котлет:

Песни котлеты: рецепт / Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

220 г гречихи;

500 мл воды;

350 г картофеля;

3 зубчика чеснока;

1 луковица;

1 чайная локжа паприки;

соль по вкусу.

Как приготовить:

Гречку посолить, залить водой и отварить до готовности. Картошку очистить, натереть на мелкую терку, отжать от лишней влаги, смешать с отварной гречкой. Добавить натертый лук, пропущенный через пресс чеснок, соль. Перебить до однородности блендером. Сформировать котлетку и жарить на сковороде с двух сторон 2 минуты.

Блюда на Великий пост: салаты

При ограниченном питании на Великий пост очень важно обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и минералами. В этом помогут разнообразные салаты. Готовить их можно из сырых или вареных овощей, добавляя орехи и сухофрукты.

Рецепт традиционного винигрета:

Постный салат винигрет / Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

3 свеклы;

3 картофелины;

3 морковки;

0,5 стакана квашеной капусты;

3 маринованных огурца;

3 столовых ложки масла;

1 луковица.

Как приготовить:

Картошку, морковь и свеклу отварить до готовности, поставить, чтобы овощи охладились, а затем нарезать кубиками, посолить. Лук и огурцы мелко порезать и добавить к другим овощам. Добавить квашеную капусту, заправить все растительным маслом, поставить в холодильник на 30 минут.

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