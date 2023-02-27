В Закарпатье произошло землетрясение

На Закарпатье в районе поселка Большая Добронь в ночь на 27 февраля произошло землетрясение магнитудой 3,3 на глубине 2 км.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Отмечается, что землетрясение не несет угрозы населению. Впрочем, относится к сильно ощутимым. В частности, толчки были ощутимы внутри здания многими людьми.

Колебания сходны с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип пола и стен. Начинается дрожь мебели. толчок заметен", — говорится в сообщении.

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Последнее землетрясение, которое ощущалось более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья, зарегистрировали в районе г. Иршава, 03 января 2023 года с магнитудой 3,8 на глубине 6 км.

Землетрясения в Турции и Сирии

Число жертв землетрясений в Турции и Сирии по состоянию на 25 февраля превысило 50 тыс., спасатели продолжают работу.

В Турции арестовали 184 специалиста, подозреваемых в причастности к разрушению зданий во время произошедших в начале февраля землетрясений.

В субботу, 25 февраля, в провинции Ниде, расположенной в центральной части Турции, произошло сильное землетрясение. Его магнитуда 5,3 балла.

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