Можно даже в Большой пост: три рецепта вкусного майонеза

Недавно у православных христиан начался Великий пост, во время которого нельзя употреблять блюда из мяса, яиц, молочных продуктов. Чтобы заправить овощи или салат, предлагаем приготовить постный майонез. ТСН.ua подготовил для вас три рецепта.

Постный майонез с фасолью

Ингредиенты:

1 стакан отварной белой фасоли;

150 мл масла;

1 чайная ложка горчицы;

1 чайная ложка лимонного сока;

соль и сахар по вкусу.

Как сделать постный майонез с фасолью:

С помощью ступки или блендера измельчить вареную белую фасоль до консистенции каши. Добавить сахар, соль, горчицу и растительное масло. Перемешать. Получившуюся смесь взбить вилкой или венчиком. Если масса получилась слишком густой, можете добавить еще немного масла.

Этот майонез лучше всего подходит с постными варениками.

Как сделать постный майонез из жидкости из консервированного горошка.

Ингредиенты:

жидкость из банки консервированного горошка;

250 мл рафинированного масла;

1/2 чайной ложки соли;

1 чайная ложка сахара;

1 столовая ложка неострой горчицы;

1 столовая ложка лимонного сока или яблочного уксуса.

Как приготовить:

Влить рассол из банки консервированного горошка в чашу блендера. Добавить соль, горчицу, сахар и лимонный сок (яблочный уксус). Взбить до консистенции густой пены, постепенно добавляя растительное масло. Продолжать взбивать, пока масса полностью не загустеет.

После этого постный майонез можно выложить в банку и убрать в холодильник на 2-3 часа.

Постный майонез на крахмале: рецепт без муки

Ингредиенты:

1 чайная ложка горчицы;

1 чайная ложка сахара;

1/2 чайной ложки соли;

2 чайные ложки столового уксуса 9%;

1 столовая ложка кукурузного крахмала;

200 мл масла без запаха;

150 мл воды.

Как приготовить постный майонез на крахмале:

В глубокой емкости смешать кукурузный крахмал с 50 мл воды и перемешать до полного растворения крахмала. В 100 мл кипящей воды добавить разбавленный крахмал. Всё быстро перемешать. Снять с огня, как только смесь загустеет и будет напоминать кисель. Охладить до комнатной температуры, отправить в чашу блендера, добавить горчицу, сахар, соль, уксус, влить без запаха и еще раз взбить.

Если у вас дома не нашлось 9% уксуса, его можно заменить лимонным соком. Также можно самостоятельно приготовить 9% уксус, смешав 70% уксусную эссенцию из (1 столовую ложку) с водой (7 столовых ложек).

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