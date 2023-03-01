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В Кременчуге во время тревоги раздались взрывы

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В Кременчуге во время тревоги раздались взрывы

Фото: Associated Press

Пока официальной информации о звуках взрыва в области нет.

Вечером 1 марта в Кременчуге Полтавской области прозвучали взрывы. Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые группы.

Тем временем глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин предупреждает об угрозе ракетного удара.

"Угроза ракетного удара! Остаемся в укрытиях! Верим в ВСУ!", — говорится в его сообщении.

Что произошло – пока неизвестно. Официальной информации пока нет.

Напомним, вечером в среду, 1 марта, в Украине объявлена воздушная тревога . По состоянию на 19:11 "покраснели" все регионы, кроме западных. Сразу после этого руководитель офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Добавим, что по состоянию на 19:25 пошли отбои по регионам. В настоящее время тревога сохраняется только в Николаевской области.

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Дата публикации
Просмотры
8674
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