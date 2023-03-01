Взрывы прогремели в оккупированных Мелитополе и Пологах: детали

В оккупированных Мелитополе и Пологах на Запорожье прогремели взрывы 1 марта в местах расположения российских войск.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Он уточнил, что взрывы прогремели на аэродроме Мелитополя. Так, мэр написал, что российские захватчики почти ежемесячно забывают, что "курить на мелитопольском аэродроме – взрывоопасно".

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"За год оккупации бавовна прилетала на вражескую базу рашистов с десяток раз. Прилетела и сегодня. Около 13:00 орки в который раз неудачно покурили на аэродроме", – говорится в заявлении Федорова.

Он добавил, что через полчаса после этого над местом инцидента взвился черный дым.

Фото: Телеграмм-канал Ивана Федорова

Позже чиновник проинформировал, что и в Пологах враг тоже "неслабо курит". К своему сообщению Федоров добавил фотографии с черным дымом в небе.

Фото: Телеграмм-канал Ивана Федорова

Напомним, ранее Федоров сообщил, что в Мелитопольском районе захватчики готовятся к обороне во время возможного наступления ВСУ. Враги строят несколько оборонительных линий, подземные города и бункеры.

По мнению военного эксперта Павла Нарожного, Украина начнет свое контрнаступление именно из Мелитополя и Бердянска. Ведь освобожденный Мелитополь означает, что южная группировка врага будет отрезана от линий снабжения, а деоккупация Бердянска позволит проводить операции в Азовском море и атаковать Крымский мост с двух сторон.

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