В семье Илоны Гвоздевой случилось горе

Танцовщица рассказала, что произошло.
Хореографиня Илона Гвоздева поделилась печальными новостями.
В своем Instagram знаменитость рассказала, что ушел из жизни близкий ей человек. В частности, умерла бабушка мужа Илоны – Ивана Хомячука.
"Покои с миром наша дорогая бабушка. В нашей памяти мы всегда будем помнить вас такой улыбающейся, доброй и искренней…", — поделилась Илона.
Гвоздева рассказала, что своих бабушек она давно уже потеряла. Поэтому бабушка мужа заменила ей родных.
"Светлая вам память. Своих родных бабушек я потеряла уже очень давно, и выйдя замуж за своего мужа, снова нашла близкого человека! Это была невероятная женщина, всегда искренняя улыбка, сколько добра и любви было в ее глазах, какие у нее были золотые руки и доброе сердце любящей матери, бабушки и женщины. Всегда будем помнить вас. Царство небесное. Аминь", — написала Гвоздева.
Напомним, недавно в семье певицы Кристины Соловий случилось горе. Исполнительница тоже потеряла близкого ей человека.
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