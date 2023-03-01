В семье Илоны Гвоздевой случилось горе

Хореографиня Илона Гвоздева поделилась печальными новостями.

В своем Instagram знаменитость рассказала, что ушел из жизни близкий ей человек. В частности, умерла бабушка мужа Илоны – Ивана Хомячука.

"Покои с миром наша дорогая бабушка. В нашей памяти мы всегда будем помнить вас такой улыбающейся, доброй и искренней…", — поделилась Илона.

Умер родной человек Илоны Гвоздевой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Гвоздева рассказала, что своих бабушек она давно уже потеряла. Поэтому бабушка мужа заменила ей родных.

Семья Илоны Гвоздевой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Светлая вам память. Своих родных бабушек я потеряла уже очень давно, и выйдя замуж за своего мужа, снова нашла близкого человека! Это была невероятная женщина, всегда искренняя улыбка, сколько добра и любви было в ее глазах, какие у нее были золотые руки и доброе сердце любящей матери, бабушки и женщины. Всегда будем помнить вас. Царство небесное. Аминь", — написала Гвоздева.

Дочь Илоны Гвоздевой с бабушкой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, недавно в семье певицы Кристины Соловий случилось горе. Исполнительница тоже потеряла близкого ей человека.

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