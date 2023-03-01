У родині Ілони Гвоздьової сталося горе

Хореографиня Ілона Гвоздьова поділилася сумними новинами.

У своєму Instagram знаменитість розповіла, що пішла з життя близька їй людина. Зокрема, померла бабуся чоловіка Ілони – Івана Хом'ячука.

"Спочивай з миром наша люба бабуся. У нашій пам'яті ми завжди будемо пам'ятати вас такою усміхненою, доброю і щирою…", - поділилася Ілона.

Померла рідна людина Ілони Гвоздьової / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Гвоздьова розповіла, що своїх бабусь вона давно вже втратила. Тож, бабуся чоловіка замінила їй рідних.

Родина Ілони Гвоздьової / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Світла вам пам'ять. Своїх рідних бабусь я втратила вже дуже давно, та вийшовши заміж за свого чоловіка, знов знайшла близьку людину! Це була неймовірна жінка, завжди щира усмішка, скільки добра і любові було в її очах, які в неї були золоті руки і найдобріше серце люблячої матері, бабусі і жінки. Завжди будемо пам'ятати вас. Царство небесне. Амінь", - написала Гвоздьова.

Донька Ілони Гвоздьової з бабусею / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, нещодавно у родині співачки Христини Соловій сталося горе. Виконавиця теж втратила близьку їй людину.

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