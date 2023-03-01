Вибухи прогриміли в окупованих Мелітополі та Пологах: деталі

В окупованих Мелітополі та Пологах на Запоріжжі пролунали вибухи 1 березня в місцях розташування російських військ.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він уточнив, що вибухи прогриміли на аеродромі Мелітополя. Так, мер написав, що російські загарбники майже щомісяця забувають, що "палити на мелітопольському аеродромі – вибухонебезпечно".

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"За рік окупації бавовна прилітала на ворожу базу рашистів з десяток разів. Прилетіла і сьогодні. Близько 13:00 орки вкотре невдало покурили на аеродромі", – йдеться в заяві Федорова.

Він додав, що через пів години після цього над місцем інциденту здійнявся чорний дим.

Фото: Телеграм-канал Івана Федорова

Згодом чиновник поінформував, шо і в Пологах ворог теж "неслабо палить". До свого повідомлення Федоров додав фото з чорним димом у небі.

Фото: Телеграм-канал Івана Федорова

Нагадаємо, раніше Федоров повідомив, що в Мелітопольському районі загарбники готуються до оборони під час можливого наступу ЗСУ. Вороги будують декілька ліній оборони, підземні міста і бункери.

На думку військового експерта Павла Нарожного, Україна розпочне свій контрнаступ саме з Мелітополя та Бердянська. Адже звільнений Мелітополь означає, що південне угруповання ворога буде відрізане від лінійпостачання, а деокупація Бердянська дозволить проводити операції в Азовському морі та атакувати Кримський міст із двох боків.

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