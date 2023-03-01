У Кременчуці під час тривоги пролунали вибухи

Наразі офіційної інформації щодо звуків вибуху в області немає.
Ввечері 1 березня у Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові групи.
Тим часов голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін попереджає про загрозу ракетного удару.
"Загроза ракетного удару! Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ! ", - йдеться у його дописі.
Що сталося - наразі невідомо. Офіційної інформації поки немає.
Нагадаємо, увечері в середу, 1 березня, в Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 19:11 "почервоніли" усі регіони, окрім західних. Відразу після цього керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу.
Додамо, що станом на 19:25 пішли відбої по регіонах. Наразі тривога зберігається лише у Миколаївській області.
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