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У Кременчуці під час тривоги пролунали вибухи

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У Кременчуці під час тривоги пролунали вибухи

Фото: Associated Press

Наразі офіційної інформації щодо звуків вибуху в області немає.

Ввечері 1 березня у Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові групи.

Тим часов голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін попереджає про загрозу ракетного удару.

"Загроза ракетного удару! Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ! ", - йдеться у його дописі. 

Що сталося - наразі невідомо. Офіційної інформації поки немає. 

Нагадаємо, увечері в середу, 1 березня, в Україні оголошено повітряну тривогуСтаном на 19:11 "почервоніли" усі регіони, окрім західних. Відразу після цього керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

Додамо, що станом на 19:25 пішли відбої по регіонах. Наразі тривога зберігається лише у Миколаївській області. 

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Дата публікації
Перегляди
2215
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