Какому знаку Зодиака повезет 2 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Кому же повезет 2 марта?

Этот день открывает человеку тайные знания, которые до сих пор были ему неведомы – причем касаются они как их собственной жизни, так и всего мироздания в целом. Нужно думать о тех, кому хуже, чем нам, и – по возможности – помогать им, при этом речь необязательно идет о материальном содействии, вполне возможно, что человек нуждается всего лишь в добром слове, дельном совете, а то и вовсе – возможности высказаться, как говорят в народе, излить душу. Важно не расплескать то хорошее, что есть в душе, и не пустить в нее внешнее зло, которые будет активно пытаться ею завладеть. Если получится, необходимо хотя бы непродолжительное время провести в одиночестве: сосредоточиться на своем внутреннем мире, подумать о прошлом и будущем.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам звезды подарят прекрасный шанс устроить свою личную жизнь так, как они того хотят, а не так, как им рекомендуют – иногда слишком навязчиво – друзья или родные. Те, кто пока еще не нашел человека, которого захочется назвать своей судьбой, получат возможность познакомиться с человеком, который очень скоро будет претендовать на этот статус. Ну а те, кто уже находится в отношениях, наконец-то смогут поговорить – и договориться – с близким человека, что окажется совсем не сложно – представители знака с удивлением обнаружат, что для этого достаточно было просто поговорить по душам.

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