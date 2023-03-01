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Взрывы на Сумщине: в области сработало ПВО

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
359
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы на Сумщине: в области сработало ПВО

Фото: Associated Press

О сбитии враждеских целей или "прилетах" не сообщается.

Взрывы, прозвучавшие в Сумской области вечером 1 марта, были звуками работы украинского ПВО.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

"Взрывы, которые слышали сегодня на Сумщине, работа ПВО! Спасибо нашим защитникам и защитницам!" – говорится в заявлении.

Напомним, около 19:00 в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Не "покраснели" только западные регионы.

Во время тревоги в Кременчуге и Сумской области прозвучали звуки взрывов.

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