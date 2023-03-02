Астрологічний прогноз на 2 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна рада дня: день, коли рекомендується закінчувати роботу над проєктами, які були започатковані раніше, до нових ставати небажано – сприятливі обставини для них поки що не склалися. Небажано переходити на нову посаду та пробувати себе в новій професії – велика ймовірність зіткнутися з підводним камінням, передбачати яке спочатку було неможливо.

Символ дня: лабіринт.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: зелений, салатовий, колір молодого листя.

Щасливе каміння дня: опал, сердолік.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: велика ймовірність ускладнення хронічних захворювань – ситуація потребує екстреного втручання та відповідних медичних заходів.

Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватись принципів ЗОЖ.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Дачні роботи дня: гарний час для розпушування ґрунту та пасинкування плодових дерев.

Магія і містика дня: можна працювати з напівдорогоцінним камінням та мінералами. Важливо також дослухатися до своєї підсвідомості – вона може дати правильну підказку щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Сни дня: важкі, але реалістичні сни, у яких людина опиняється у незавидному становищі, свідчать, що вона вибирає матеріальні, а чи не духовні цінності.

Табу дня: необхідно обережно поводитися з колючими та ріжучими предметами.

Афоризм дня: "Щирість - мати правди та вивіска чесної людини" (Дені Дідро).

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