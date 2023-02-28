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Передачу Украине F-16 в Конгрессе назвали "неразумным использованием ресурсов"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Передачу Украине F-16 в Конгрессе назвали "неразумным использованием ресурсов"

Фото: Getty Images

Один из членов Конгресса заявил, что истребители F-16 будут "бороться за выживание" на поле боя в Украине.

Передача истребителей F-16 Украине была бы "неразумным использованием ресурсов", ведь в лучшем случае США удалось бы доставить всего несколько таких самолетов в течение года.

Такое заявление сделал американский конгрессмен-демократ Адам Смит на слушаниях по войне в Украине, сообщает CNN.

"Искренняя правда заключается в том, что цена попытки поднять F-16 и подготовить его к эксплуатации в Украине, даже если мы в основном сказали, что нет ничего важнее этой единственной системы оружия, и потратили все наше время и все наши ресурсы на это, в лучшем случае, мы, возможно, могли бы доставить несколько оперативных F-16 в Украину в течение года, возможно, восьми месяцев, если бы мы действительно настаивали на этом", – объяснил Смит.

Он также выразил убеждение, что F-16 будут "бороться за выживание" на поле боя в Украине. По мнению конгрессмена, это "неразумное использование ресурсов, необходимых для победы в битве".

Смит также подчеркнул, что придется обучать не только пилотов управлению этими истребителями, но и механиков. Кроме того, у Украины должны быть аэродромы, способные принять F-16, а также запчасти к этим машинам, чтобы они работали.

Напомним, 24 февраля президент США Джо Байден исключил возможность передачи Украине истребителей F-16, сказав, что они "сейчас не нужны".

В то же время в Воздушных силах ВСУ сообщили, что именно F-16 является самым оптимальным вариантом истребителя для украинских военных. Это самолет, который прошел модернизацию и может нести все виды вооружения.

Заметим, что Польша выразила готовность обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16. Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кроме Польши есть еще три таких европейских страны.

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Дата публикации
Просмотры
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